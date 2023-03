Champions. Milan, Inter e Napoli anticiperanno il turno di Pasqua

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, in vista del turno di Pasqua che precederà l'andata dei quarti di finale di Champions League, Milan, Inter e Napoli sono destinate all'anticipo a venerdì 7. Inizialmente le gare delle tre qualificate tra le migliori 8 d'Europa si sarebbero dovute giocare sabato, ma le qualificazioni al turno successivo hanno rimesso tutto in discussione. La conferma del cambio di calendario è attesa per il prossimo martedì: il Milan, in quell'occasione, sarà impegnato contro l'Empoli in casa.