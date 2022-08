Champions, Milan-Juve in mezzo alle due con il Chelsea per Pioli e alle due col Maccabi Haifa per Allegri

MilanNews.it

Nella mattinata di oggi sono stati resi noti i calendari per i gironi della prossima Champions League. La partita di campionato tra Milan e Juve, in programma il weekend dell'8/9 ottobre, sarà disputata in mezzo a due gare di Champions, esattamente l'ultima del girone di andate e l'ultima del girone di ritorno che, solitamente, si giocano con la stessa squadra. I rossoneri prima e dopo la Juve avranno il doppio impegno con il Chelsea: il 5 ottobre a Stamford e l'11 a Milano. La Juve invece sfiderà il Maccabi Haifa, il 5 in casa e l'11 in Israele.