Champions: negativi i tamponi Uefa all'Atletico Madrid

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Sospiro di sollievo per l'Atletico Madrid: come riportato da 'Marca', anche la serie di tamponi effettuati in Portogallo dall'Uefa ha dato esito negativo. Dopo i due casi di positività al Coronavirus all'interno della squadra spagnola (Correa e Vrsaljko non hanno infatti preso parte alla spedizione di Lisbona) un'altra tornata di test era stata subito effettuata dal club a tutti i giocatori, risultati negativi prima della partenza per Lisbona. L'Atletico e' stato sottoposto ieri nel suo ritiro portoghes a un altro controllo effettuato dall'Uefa, e stamattina ha ricevuto la notizia dell'esito con la negativita' di tutti. (ANSA).