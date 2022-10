Champions, Tonali è il sesto giocatore per numero di occasioni create

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dato interessante quello riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport e fornito da Opta. Nell'edizione in corso di Champions League, Sandro Tonali è il sesto giocatore per numero di occasioni create. Una statistica molto eloquente della qualità del giocatore con la numero 8 che gioca in un centrocampo a 2 ma riesce sempre a rendersi pericoloso anche in fase offensiva.