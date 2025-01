Che è attaccante è Retegui! Doppietta e Como ribaltato: l'Atalanta vince la sua prima nel 2025

L'Atalanta torna a vincere e ritrova i tre punti, dopo quattro gare consecutive senza successi. La Dea si impone in rimonta a Como, trascinata da Mateo Retegui: è il capocannoniere del campionato, con una doppietta che lo porta a 16 gol e quattro marcature multiple in questa Serie A, a firmare nel secondo tempo la rimonta della formazione di Gian Piero Gasperini. Ai padroni di casa non basta la rete di Nico Paz in una buona prima frazione di gara. Con questo risultato, inevitabilmente, la formazione bergamasca torna a mettere pressione al Napoli, impegnato tra poco con la Juventus, mentre l'Inter domani sarà di scena a Lecce.

Nico Paz decide il primo tempo: due infortuni. Il primo tempo è quasi tutto del Como, mentre l'Atalanta conferma le difficoltà manifestate anche nelle ultime uscite. Moreno imperversa a sinistra, fino a quando un problema muscolare non lo costringe ad alzare bandiera bianca: dentro Jack. Alla mezz'ora arriva il gol, meritato, dei padroni di casa: Fadera sfonda a sinistra e scarica per Nico Paz. La conclusione di prima dell'argentino lascia senza possibilità di replica Carnesecchi. Altro infortunio nel finale di frazione: De Roon ha la peggio in uno scontro aereo - testa contro testa - con Perrone. 1-0 all'intervallo.

Retegui firma la rimonta. La ripresa si apre con due cambi negli ospiti: oltre a De Ketelaere, che rileva l'olandese, Gasperini schiera anche Bellanova al posto di Zappacosta, cercando di svegliare i suoi. Missione riuscita, passando per gli altri ingressi di Ruggeri e Brescianini: è quest'ultimo a sfornare l'assist per la rete del pari, firmata da Retegui. Il 2-1 arriva a stretto giro di posta: prima se lo vede annullare Lookman, poi ci pensa ancora il centravanti della Nazionale, che sale a 16 gol in questo campionato, sempre su assist di Brescianini. Di gol ne vengono annullati altri due: prima il pari a Cutrone, per fuorigioco, poi il 3-1 a De Ketelaere per un tocco col gomito nell'immediatezza della rete. Nel finale, ultimi tentativi del Como con Nico Paz.