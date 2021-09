Che schifo all’Allianz Stadium: insulti razzisti a Maignan durante il riscaldamento

E dopo i cori della Lazio per Bakayoko, ecco che anche prima di Juventus-Milan un giocatore rossonero è stato preso di mira da qualche imbecille di fede opposta. Questa volta è toccato a Mike Maignan essere insultato, per circa un minuto, da un paio di tifosi della Juventus che lo hanno apostrofato con: <> più altre espressioni a chiaro sfondo razzista. E la memoria torna indietro all’aprile del 2013 quando venne preso di mira Kevin-Prince Boateng da alcuni supporters della Juventus situati nella stessa zona dello Stadium.

Gli insulti a Maignan sono stati poi pubblicati sui social e diventati virali e non servirà toglierli, poiché già girano anche nelle chat private e potranno essere utilizzati come strumento di prova nel caso in cui dovesse essere fatto un esposto. E' evidente che, in questo caso, gli ispettori federali non hanno potuto sentire nulla in quanto si è trattato dell'iniziativa di pochi singoli situati dietro la porta presso la quale Maignan si stava scaldando, ma la pubblicazione delle prove video non può passare inosservata.

PM