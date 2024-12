Che voto al Milan da 1 a 10? Fonseca: "Il mio metro di giudizio può essere frainteso"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Che voto dà il tecnico alla squadra oggi?

"Non mi piace fare questo esercizio, io vedo le cose in un modo e gli altri in un altro modo. Magari viene frainteso il mio metro di giudizio, è meglio non farlo. Margini di miglioramento? Possiamo migliorare tanto nei risultati. Miglioreremo tanto, sono sicuro di questo".

Si riferisce alle critiche di ex allenatori?

"Io non ho guardato niente, ma dobbiamo rispettare le opinioni degli altri. Magari ora sono più giuste perché se guardiamo i risultati è più facile farlo. Ma noi dobbiamo rispettare sempre tutti".