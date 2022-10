Chelsea, Aubameyang: "Non è stata una partita facile. Nel primo tempo il Milan ha giocato bene"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'attaccante del Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang ha commentato ai microfoni di BT Sport il 3-0 sul Milan, arrivato anche grazie ad un suo gol: "Sapevamo cosa dovevamo fare contro il Milan. Penso che i nostri difensori abbiano fatto un lavoro incredibile. È più facile quando vinci le partite, l'umore è molto buono in questo momento. Cercheremo di continuare così. Non è stata una partita facile, hanno giocato bene nel primo tempo. Poi abbiamo mantenuto l'intensità molto alta, eravamo dominanti e in fiducia. Mi sento bene. Come ho detto, ho avuto un'ottima accoglienza da parte dei miei compagni di squadra e dello staff. Penso che il primo gol sia stato davvero importante, ci ha dato forza e fiducia per giocare. Sapevamo cosa dovevamo fare contro il Milan perché anche loro hanno grandi attaccanti. Penso che la nostra difesa abbia fatto un lavoro incredibile oggi".