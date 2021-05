Chelsea, da luglio 3 rappresentati dei tifosi presenzieranno alle riunioni del board

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale il Chelsea ha annunciato che a partire dal primo luglio 2021 tre "supporter advisors", tre rappresentati dei tifosi Blues scelti tramite selezione ed elezione, parteciperanno alle riunioni del board per far sì che il sentimento e le idee dei tifosi siano prese in considerazione nel processo decisionale del club. A chi parteciperà verrà chiesto di stipulare un NDA (non-disclosure agreement), un accordo di riservatezza simile a quelli sottoscritti dai membri del consiglio. I supporter advisor non avranno diritto di voto e non parteciperanno ad alcuna riunione relativa a giocatori, staff, Academy e questioni connesse e parteciperanno a circa quattro riunioni all'anno.