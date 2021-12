Chelsea falcidiato da infortuni e Covid. Tuchel: "Non posso costringere i giocatori a vaccinarsi"

Tra infortuni e positività al coronavirus, il Chelsea si prepara ad affrontare il Brentford in Coppa di Lega senza moltissimi giocatori e Thomas Tuchel dovrà fare affidamento sui talenti dell'Academy. Il tecnico tedesco ha parlato della difficile situazione nella conferenza stampa di ieri: "Non voglio farmi coinvolgere e puntare il dito o andare a caccia di persone non vaccinate. È una scelta libera. Io posso avere un'opinione ma anche un giocatore può avere un'opinione. Non possiamo costringere le persone a vaccinarsi e non cambierò idea al riguardo. Io sono vaccinato, ho preso questa decisione da solo e basta. Ma non sono l'esperto sull'argomento".