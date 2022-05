Chelsea, in arrivo ricco budget per il mercato. La nuova proprietà pronta a stanziare 200 milioni

MilanNews.it

Il via libera da parte del Governo inglese per l'acquisizione del Chelsea da parte del consorzio guidato dal co-proprietario dei Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, è un'ottima notizia anche per il manager dei Blues Tomas Tuchel. Con la nuova proprietà infatti, arriverà anche un sostanzioso budget per il mercato estivo: come riporta il Telegraph Tuchel avrà a disposizione più di 200 milioni di euro da investire sul mercato.