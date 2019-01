Chelsea, niente Higuain. Sarri: "C'è Morata e non arriverà un nuovo attaccante"

Gonzalo Higuain resterà al Milan e non andrà al Chelsea, che nelle scorse ore, per voce del suo tecnico Maurizio Sarri, ha confermato che non arriverà un nuovo attaccante in questa finestra di mercato invernale: "C'è Morata e non arriverà un nuovo attaccante, anche se abbiamo un problema in zona gol. Il club conosce la mia opinione, ma il mercato non dipende da me..." le parole dell'allenatore dei Blues riportate questa mattina da Il Giornale.