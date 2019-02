Chelsea, Sarri: "Higuain un grande. E' perfetto per giocare con Hazard"

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarriha parlato, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Manchester City, dell'impatto di Gonzalo Higuain sulla sua squadra: "Gonzalo è un grande giocatore, ha fatto bene al Real e al Napoli. Magari non benissimo al Milan, ma resta un grande giocatore. Il suo modo di giocare è molto utile ad Hazard, secondo me sono perfetti per giocare insieme e questo è importante per noi. E' determinato e l'impatto che ha avuto sugli altri è molto positivo".