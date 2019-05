Chelsea, Sarri ribadisce: "Voglio restare qui"

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa e ha ribadito di voler restare alla guida del club londinese: "Voglio restare qui. Mi piace molto il calcio inglese, l'atmosfera che si respira in questi stadi. E quindi, se posso, mi piacerebbe restare. Non ho intenzione di cambiare, stiamo cercando di migliorare sempre. Questo è l'obiettivo di un allenatore, far crescere la squadra, non tanto vincere un trofeo. Penso che alcuni della mia squadra siano migliorati molto, soprattutto quelli giovani".