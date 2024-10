Chi esce meglio da questo weekend di campionato? Di Canio: "Il Milan". Il motivo

La domenica di Serie A ha visto le risposte di Napoli e Inter che hanno battuto di misura Empoli e Roma, riportandosi rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica superando Milan e Juventus che nella giornata di sabato avevano altrettanto superato di misura Udinese e Lazio. Di tutto questo e non solo ne ha parlato al Club di Sky Sport l'ex calciatore ora opinionista Paolo Di Canio.

Le parole di Paolo Di Canio sull'ultima giornata di campionato: "Chi esce meglio da questo weekend? Il Milan, non in chiave scudetto ma a livello di ambiente per cercare di ricreare una situazione a livello di ambiente che sembra irreversibile. Per certe scelte di Fonseca, la voglia di cambiare qualcosa, rischiando anche con giocatori che tra virgolette gli avrebbero dato la vita in campo e che si sarebbero impegnati professionalmente".