Chicco Evani ricorda il gol segnato in Coppa Intercontinentale

Momento positivo per il Milan che arriva da una striscia positiva di sei vittorie consecutive, tra campionato ed Europa League. Ora i rossoneri devono mantenere il secondo posto e cercare di andare il più avanti possibile in Europa. A parlare del periodo che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli ci ha pensato anche un grande ex rossonero come Alberico "Chicco" Evani che è intervenuto come ospite sulle frequenze di Radio Sportiva nel pomeriggio di mercoledì.

Evani ricorda così il gol vittoria contro il Nacional in Coppa Intercontinenatale: "Ancora adesso quando incontro un tifoso del Milan, ancor prima di salutarmi, mi dice che si ricorda ancora quel gol al 119°. Capisco ancora di più ora quanto sia stato importante averlo segnato perché è nella memoria dei tifosi è incancellabile. Sono contento di essere riuscito a fare quel gol e aver regalato una coppa così importante"