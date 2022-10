Chiellini: "La vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria è stata ottima"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Chiellini è intervenuto a Sky Sport commentando i risultati di Champions League delle squadre italiane, compresa la vittoria ottenuta dal Milan sul campo della Dinamo Zagabria: "Grande serata per le italiane, bene il Napoli e benissimo l'Inter, così come ottima vittoria del Milan ieri. La Juve ci lascia con l'amaro in bocca ma era stato rovinato prima questo percorso di Champions".