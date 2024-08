Chiesa al Liverpool, l'attaccante in volo per l'Inghilterra: "Dispiace lasciare così"

Federico Chiesa saluta la Juventus. Il calciatore della Nazionale classe '97 è in partenza per l'Inghilterra dall'aeroporto internazionale di Caselle per iniziare la sua nuova avventura in Premier League con la maglia del Liverpool: “Sono felicissimo e pronto per questa nuova avventura, ci tengo a mandare un saluto ai tifosi della Juventus", ha dichiarato il calciatore classe '97 che firmerà coi reds un contratto di durata quadriennale.

"Grazie per l'affetto, per questi anni, veramente li porterò nel cuore. Grazie alla Juventus", ha poi aggiunto Chiesa in un altro passaggio. "Ti dispiace lasciare così la Juventus? Dispiace, ma sono felice per questa nuova avventura, davvero. Non vediamo l'ora io e la mia famiglia".