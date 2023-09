Christian Maldini lascia il calcio giocato a soli 27 anni. Il figlio di Paolo farà il procuratore

Christian Maldini, figlio maggiore di Paolo Maldini, a soli 27 anni ha deciso di lasciare il calcio giocato per fare il procuratore. Come si legge su Gazzetta.it dopo l'ultima esperienza con il Lecco in Serie C (tre presenze e un cartellino rosso), Maldini ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e lavorare come procuratore insieme a Giuseppe Riso, uno dei più importanti agenti italiani.

Nella scuderia di Riso figurano giocatori come Sandro Tonali, Davide Frattesi, Bryan Cristante, Alessandro Buongiorno, Nicolò Rovella, Gianluca Mancini, Lorenzo Lucca e tanti altri, scrive la rosea nella sua versione online.