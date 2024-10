Chukwueze a DAZN: "Una bella sensazione. Abbiamo avuto un bell'atteggiamento"

vedi letture

Samuel Chukwueze è stato eletto "Panini Player of the Match" di Milan-Udinese 1-0. Il nigeriano ha segnato il suo primo gol a San Siro in campionato. Complessivamente è stata la sua quarta rete con la maglia del Milan. Ai microfoni di DAZN commenta la serata che ha permesso ai rossoneri di rialzarsi dopo il ko di due settimane fa a Firenze:

"È stato molto bello, soprattutto per l'atteggiamento. Abbiamo difeso bene, c'è stato uno spirito di squadra che ci ha condotto alla vittoria.

Quali sono le tue sensazioni?

"Una bella sensazione, molto importante per noi. E questo aiuta a dare fiducia, ora dobbiamo continuare così".