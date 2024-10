Chukwueze e Loftus, allarme rientrato. Ci saranno con l'Udinese

Come già riportato nel pomeriggio di ieri, Paulo Fonseca ha di che sorridere alla vigilia della ripresa del campionato che per il Milan avverrà domani alle 18 in casa contro l'Udinese. Il tecnico portoghese, infatti, non solo ieri ha ritrovato tutto il gruppo a Milanello - con il ritorno di Yunus Musah dal Nord America - ma ha anche tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di un paio di giocatori che saranno a disposizione per la gara di domani contro i friulani.

Si tratta di Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. Il primo si era fermato per un fastidio muscolare prima della Fiorentina ma ha sfruttato bene le due settimane di pausa per lavorare e tornare in condizione giusto in tempo per la ripresa. Il nigeriano invece aveva accusato sempre un risentimento di natura muscolare dopo la partita con la Libia ed era tornato anzitempo per le visite mediche del caso: per fortuna gli esami strumentali hanno escluso lesioni e l'ex Villarreal sarà a disposizione per domani. Lo riporta Tuttosport.