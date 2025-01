Chukwueze torna in distinta 28 giorni dopo l'infortunio

Samuel Chukwueze è in distinta, in panchina, per Milan-Parma di questo pomeriggio. Il nigeriano torna a disposizione 28 giorni dopo aver rimediato un infortunio, una lesione al bicipite femorale sinistro, contro la Roma a fine dicembre.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlović, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão. A disp.: Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihăilă; Djurić. A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Løvik, Trabucchi; Camara, Estévez, Keita, Hainaut, Plicco; Almqvist, Haj, Ondrejka. All.: Pecchia.

Arbitro: Abisso di Palermo.