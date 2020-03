CIES - Atleti cresciuti nel settore giovanile in prima squadra: Milan terzo

L'importanza del settore giovanile per le società calcistiche è una risorsa fondamentale. Alcune squadre riescono, in maniera nutrita, a comporre la propria rosa di molti giocatori del proprio vivaio altre meno. In questo senso il CIES, ha riportato i dati delle squadre che in questa stagione hanno mandato in campo più giocatori dal vivaio. Al primo posto figura il Genoa con una percentuale del 19,3%, al secondo posto il Brescia mentre il Milan chiude il podio con il 13,3%. Il primo club in Europa è l'innarivabile Athletic Bilbao con il 48,3%,