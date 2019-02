CIES, chi sono i giovani con più esperienza? La classifica dei 1999: Donnarumma davanti a tutti

Chi sono i classe 1999 che hanno accumulato più esperienza negli ultimi due anni? Questo l'ultimo studio del CIES, osservatorio calcistico che ha stilato una classifica sui calciatori nati nell'anno del trionfo in Serie A del Milan di Zaccheroni che hanno trovato maggiore spazio nell'ultimo biennio. Questa la top cinque.

1) Gianluigi Donnarumma

2) Matthijs De Ligt

3) Alban Lafont

4) Kai Havertz

5) Fran Beltran

