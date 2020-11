CIES, la classifica dei club che hanno prodotto più giocatori: Milan seconda squadra italiana

Chi ha "formato" il più alto numero di calciatori in attività? E' questo il tema dell'ultimo studio dell'Osservatorio calcistico del CIES che, come riporta il sito di SkySport, ha stilato una classifica in base al numero di giocatori prodotti da un determinato club e attivi nelle 31 prime divisioni d'Europa durante l'anno 2020 (per giocatore "prodotto" dal club si intende, come nella definizione Uefa, un calciatore con almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni in società). Nelle prime 20 posizioni di questa speciale graduatoria, dominata dai serbi del Partizan Belgrado con 85 giocatori prodotti dal club e attivi nel 2020 (a completare il podio ci sono Ajax e Dinamo Zagabria con rispettivamente 77 e 71 giocatori), non ci sono club italiani.

Ecco le squadra della Serie A che hanno prodotto più giocatori attivi in Europa nel 2020:

ATALANTA: 20

MILAN: 18

ROMA: 15

INTER: 15

FIORENTINA: 13

JUVENTUS: 12