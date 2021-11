Cindy Marina sul suo primo derby di Milano "Un'esperienza che non dimenticherò mai".

Cindy Marina, uno dei nuovi volti del Milan Twitch, è stata ospite di TWO TWO UNO, il primo format bilingue nato dalla collaborazione speciale tra Milan Weekly Podcast e Alessandro Jacobone, con lo scopo di unire in una unica live i tifosi di tutto il mondo.

Cindy è cresciuta in una famiglia dove sia suo padre che suo fratello erano grandi tifosi del Milan e questo ha reso la sua prima volta a Casa Milan ancora più speciale.

"E' stata una grande emozione per me, ero ancora incredula che mi volessero lì. È stato un grande onore. So quanto sia storico il club, quanto le persone amino la squadra e il club. È stata un'emozione incredibile anche solo essere lì. Sono rimasta colpita dai tanti campioni impressi sui muri e corridoi della sede rossonera. Quando ho visto i Milan Studios ero tipo, wow, è davvero fantastico. Senti la professionalità e l'amore che tutti hanno per lavorare lì, erano così gentili e amichevoli. Questo è il tipo di ambiente che creano lì e questo si vede non solo attraverso la squadra ma anche attraverso la loro tifoseria. Sono di grande supporto. "

Cindy ha avuto modo di assistere al suo primo derby da vicino.

"Sono stata ad altri derby, ma questo è stato semplicemente diverso. L'energia, le emozioni, i tifosi così assordanti. Anche con il volume delle cuffie alzato al massimo, non riuscivo a sentire nulla. È un'esperienza che non dimenticherò mai."

Cindy non è solo la voce di OverSport Tv e volto del MilanTwitch rossonero che con lei e Patrick Kendrick, ha recentemente esteso il suo palinsesto ai tifosi english speaking. Non tutti sanno infatti delle sue iniziative di solidarietà che porta avanti da diverso tempo, tipo la raccolta fondi per aiutare il suo paese dopo il terremoto del 2019.



"Sono molto attaccata alle mie origini e all'Albania, così ho voluto sfruttare la mia ampia visibilità per avviare una raccolta fondi che permettesse di aiutare le persone trovatesi in difficoltà dopo il terremoto. Mi è sembrato naturale e giusto farlo."

Sensibilità che ha riscontrato nella coreografia della Curva Sud Milano.

"Sono rimasta davvero impressionata dai tifosi del Milan, è stato davvero toccante su un tema così importante, fatto al momento giusto. È stato davvero bellissimo ed indimenticabile."