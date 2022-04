Cinquini su Pioli: "Sta raccogliendo i frutti di anni di sacrifici, persona eccezionale"

MilanNews.it

Il dirigente Oreste Cinquini, ex direttore generale degli Allievi del Bologna che Pioli nel 2001 guidò alla vittoria dello Scudetto di categoria, è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato del suo ex allenatore in maniera molto positiva: "È una persona eccezionale: già quando giocava si vedeva che era un tecnico in pectore. La sua dote migliore è la tranquillità che infonde in tutti quelli che lavorano con lui: conosce bene il calcio e trasmette valori anche al di fuori del campo". Cinquini poi ha commentato anche il momento attuale di Pioli, arrivato a giocarsi obiettivi importanti: "Ha fatto progressi anno dopo anno, ora al Milan ha raggiunto i livelli che gli competono. Sta raccogliendo frutti di annate di sacrifici, dimostrando di aver raggiunto la piena maturità".