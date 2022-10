Cioffi a rischio: il punto sulla panchina del Verona in vista del Milan

Fonte: di Luca Chiarini per tuttomercatoweb.com

Sarà una giornata presumibilmente decisiva per il futuro della panchina dell'Hellas Verona. Cioffi è appeso a un filo, e l'ipotesi in questo momento più plausibile conduce dritta all'esonero del tecnico toscano, che ieri a Salerno ha incassato la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

Tutti i nomi: c'è anche l'ipotesi interna, ma c'è una complicazione

L'ipotesi di una 'promozione' di Bocchetti, circolata con una certa insistenza nella serata di ieri, ha un fondamento: l'ex difensore rappresenterebbe in assoluto la soluzione più a basso costo, e dalla sua avrebbe l'ottimo rapporto con gran parte dello spogliatoio: lo scorso anno era infatti il vice di Tudor, e ha addirittura giocato con diversi senatori dello spogliatoio (Veloso e Faraoni tra gli altri). Il grande ostacolo riguarda però il fatto che il campano sia sprovvisto del patentino necessario per allenare in Serie A. Occorrerebbe affiancargli qualcuno in possesso dei requisiti: ipotesi non del tutto da scartare, ma oggettivamente complicata. Resta la possibilità, comunque tutta da verificare, che gli venga nuovamente assegnato il ruolo di vice. Magari al fianco di Diego Lopez, profilo ben noto al d.s. Marroccu, che già lo scorso febbraio provò a portarlo a Brescia al posto di Filippo Inzaghi (avvicendamento che non si verificò soltanto a causa della ferma opposizione della tifoseria). L'altro candidato 'su piazza' che piace alla dirigenza è Aurelio Andreazzoli, mentre Ballardini, che va comunque considerato in corsa, in questo momento appare più defilato rispetto agli altri.