City Angels, sabato il derby della solidarietà con la Curva Sud

Anche quest'anno, in vista del derby di Milano, la Curva Sud sta preparando il "Derby della solidarietà". Infatti, il tifo organizzato rossonero sta raccogliendo beni per i senzatetto milanesi, che in queste notti gelide d'inverno rischiano la vita. E sabato, esattamente alle ore 14, alcuni delegati si presenteranno davanti a San Siro (ingresso 14) per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto.