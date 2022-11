Clamoroso ai Globe Soccer Awards! Sergio Ramos miglior difensore della storia

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Importantissimo riconoscimento a Dubai, al Globe Soccer Awards, per Sergio Ramos. Il difensore del PSG è salito sul palco per ritirare il premio come "Miglior Difensore della Storia". Un trofeo prestigioso, che l'ex Real Madrid ha così commentato: "E' una cosa incredibile, speciale, è il premio agli sforzi e ai sacrifici che ho fatto in carriera. Grazie a Siviglia, Real, PSG e Spagna, ai tifosi, agli allenatori e ai compagni e ovviamente alla mia famiglia. Questo premio dà valore alla carriera che ho fatto fino ad ora, ma ci sono ancora tanti sogni e tante sfide da vincere".