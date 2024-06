Clamoroso retroscena dopo la festa Scudetto Silvio Berlusconi era interessato a comprare il 25% del Milan

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno provato a tornare al Milan, è questa la particolare notizia che avrebbe cambiato nuovamente il futuro del club rossonero. Infatti, il tentativo è avvenuto nel 2022 dopo la vittoria dello Scudetto e ora a parlarne è proprio l'ex amministratore delegato del Milan, adesso al Monza, al Festival della Serie A.



Il curioso retroscena

Imbeccato dal giornalista Pellegatti, Adriano Galliani ha confermato la particolare indiscrezione. “Nel 2022 Berlusconi va alla festa scudetto del Milan accolto dai cori “C’è solo un presidente”. Così dice al presidente rossonero Scaroni durante la festa: “Potrei parlare con Paul Singer?. Vorrei comprare il 25% del Milan, ma a un patto che io faccia il presidente e Galliani faccia l’amministratore delegato”, dice il collega di Mediaset. “Ha ragione, è tutto vero. C’era la festa, i tifosi urlavano c’è un presidente, solo un presidente. Poi ha parlato con Singer ma non se ne fece nulla", ammette Galliani.

Adesso il Monza

"La cosa bella è che una settimana dopo il Monza va in Serie A. È una impresa che solo Silvio Berlusconi poteva fare, il Monza fa 110 anni senza approdare in A. Monza non vedeva la B da 20 anni, quando prende il Monza dal 2018 dice torneremo in Serie A”, continua Galliani. “Nessuno può immaginare cos’abbia fatto per gli altri Silvio Berlusconi. La sua generosità è stata qualcosa di incredibile, è stata la più grande qualità che ha contraddistinto la sua vita”, ha concluso così Galliani.