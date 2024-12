Classifica aggiornata Serie A: la Fiorentina agganciata dalla Juve e +5 sul Milan

vedi letture

Importantissimo successo per l'Udinese sul campo della Fiorentina nel primo dei due posticipi della 17^ giornata di Serie A. I friulani si sono imposti 2-1 al Franchi, risultato che proietta gli uomini di Runjaic a +4 dal gruppetto di inseguitrici di cui fa parte anche la Roma. Battuta d'arresto a tratti inaspettata, invece, per la Fiorentina che trova così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella in casa del Bologna ed in vista del prossimo big match con la Juventus. In attesa dell'ultima sfida della giornata fra Inter e Como, quindi, la classifica di Serie A si disegna così:

Atalanta 40

Napoli 38

Inter 34**

Lazio 34

Fiorentina 31*

Juventus 31

Bologna 28*

Milan 26*

Udinese 23

Roma 19

Empoli 19

Torino 19

Genoa 16

Lecce 16

Como 15*

Parma 15

Verona 15

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10

* una partita in meno

** due partite in meno