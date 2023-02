Claudia Garcia: "Ho sempre pensato che Leao avrebbe rinnovato, ma ogni giorno che passa non è di aiuto per il Milan"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Claudia Garcia, giornalista portoghese, originaria di Porto ma volto noto del calcio italiano, tra le altre cose su RaiSport, parla a TMW.

Secondo te come finirà la trattativa fra Rafael Leao e il Milan?

"Io ho sempre pensato che avrebbe rinnovato, perché è sempre stata questa la sua volontà per quello che so: si trova bene a Milano, si trova bene con la squadra e si trova bene con Pioli. Però ogni giorno che passa non è di aiuto per il Milan: è una situazione che diventa sempre più preoccupante col passare del tempo. Io sapevo che il Milan voleva chiudere prima del Mondiale, però la situazione è complicata e intorno a Leao ci sono tanti problemi da risolvere. Io credo ancora che possa rinnovare, ma non è facile".