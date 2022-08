Clima disteso per il rinnovo di Tonali: pronto il rinnovo fino al 2027

MilanNews.it

Come riferisce oggi Tuttosport, procedono bene e con la giusta serenità le contrattazioni tra Milan e l'entourage di Sandro Tonali per il rinnovo di contratto del numero 8 rossonero. Un paio di giorni fa sono stati in visita a Casa Milan l'agente del giocatore Giuseppe Riso e Marianna Meccacci che hanno incontrato la dirigenza rossonera. Il club è pronta ad aumentare lo stipendio del suo talento e a prolungare il contratto fino al 2027