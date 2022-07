Club Brugge, salta l'affare Muriqi con la Lazio: condizioni fisiche del calciatore non convincono

Fonte: tuttomercatoweb.com

E' praticamente saltata la trattativa per il trasferimento di Vedat Muriqi al Club Brugge. La decisione del club belga, nel giorno delle visite mediche del centravanti, di rivedere le condizioni economiche dell'affare parlando di visite mediche dubbie ha mandato su tutte le furie Claudio Lotito che ora lavora con altri club. Tra le opzioni - scrive 'Lalaziosiamonoi.it' - può tornare in voga un'esperienza-bis al Maiorca, squadra in cui ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi. Si è fatto apprezzare. Stavolta, però, si cerca di vendere il kosovaro a titolo definitivo. Le cifre al momento non soddisfano la dirigenza biancoceleste, gli spagnoli non offrirebbero infatti più di 7-8 milioni di euro.