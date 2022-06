Coda: "Romagnoli-Lazio? Per me Alessio è fortissimo"

MilanNews.it

Andrea Coda, ex difensore di Udinese e Samp tra le altre, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del suo presente ("mi è sempre piaciuto cucinare, fin dai tempi dello spogliatoio facevo le cene di squadre. Con la mia compagna abbiamo preso in gestione un bar e ristorante a Marina di Massa e ci siamo..: buttati in cucina") e anche dei difensori suoi ex compagni: "Skrinair vale i 70 milioni, credo che negli anni con Conte sia maturato tanto. Romagnoli-Lazio? Per me Alessio è fortissimo, negli anni scorsi ha giocato in un Milan che era in costruzione ed è stato il capitano. Già alla Samp era molto forte, ovvio che al Milan hai altre responsabilità ma per me ha fatto bene. Ranocchia al Monza? Andrea lo conosco da una vita, è un uomo spogliatoio, sempre esemplare che giochi o resti fuori. E' un punto di riferimento che ti dà sempre una mano"