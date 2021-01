Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' l'allenatore Colantuono ha parlato delle sue aspettative sul mercato di gennaio. Queste le sue parole: “Rispetto alle passate stagioni è un mercato sottotono. Non ci sono incassi, è tutto fermato. Ma come accade ogni anno qualcuno dovrà fare dei movimenti, soprattutto chi è in posizioni inaspettate”.