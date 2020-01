Colley: "Abbiamo impedito ad Ibra di segnare"

Omer Colley ha commentato la prestazione doriana in zona mista: "Abbiamo avuto tre o quattro occasione per segnare il gol vittoria. Siamo contenti comunque, abbiamo fatto un punto a San Siro contro il Milan, abbiamo impedito a Ibrahimovic di segnare. Iniziamo il 2020 nel migliore dei modi"

Su Ibrahimovic: "Tutto lo stadio ha applaudito al momento del suo ingresso in campo. Un giocatore come Ibra dà tanta motivazione anche ai compagni. Per noi è stato difficile, siamo rimasti compatti e ci siamo aiutati. Per noi è stato importante pareggiare 0-0 sul campo del Milan"