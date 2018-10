Collovati: "Al Milan mancano i punti persi contro Napoli e Atalanta. Non si può non vincere dopo un vantaggio di due gol"

Fulvio Collovati, a Milan Tv, ha parlato così dei punti persi dal Milan: “La differenza tra Milan e Inter, in questo momento, sono le due partite contro il Napoli e contro l’Atalanta. L’errore ci può stare, anche l’Inter ha perso in casa contro il Parma. Le partite in cui sei avanti 2-0 non puoi perdere e pareggiare. Sono questi due punti che mancano, perché il Milan deve recuperare la partita contro il Genoa”