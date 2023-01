Collovati: "De Ketelaere è acerbo. Se il Milan voleva vincere servivano giocatori pronti"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fulvio Collovati, ex giocatore del Milan, ha parlato al Corriere della Sera del mercato non entusiasmante del Milan e del suo fiore all'occhiello che non sta rispettando le aspettative (per ora): "De Ketelaere doveva fare la differenza, invece è molto acerbo. Ci sta aspettarlo, come con Tonali, però se l’obiettivo quest’anno era rivincere forse il Milan aveva bisogno di prendere giocatori più pronti, meno di prospettiva. Poi sta pesando moltissimo l’infortunio di Maignan: da solo l’anno scorso ha portato 7-8 punti. Il suo rientro è fondamentale"