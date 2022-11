Collovati su Tomori-Ikone: "Nessun rigore. Se lo chiedi a 10 giocatori, in 9 ti diranno così"

L’ex difensore di Milan e Inter, Fulvio Collovati, nel corso della trasmissione Calcio Totale su Rai Sport ha parlato dello scontro fra Tomori e Ikone nella sfida fra Milan e Fiorentina che tante polemiche ha suscitato in casa viola: "Se tu chiedi a dieci calciatori in nove ti dicono che questo non è calcio di rigore, poi ci sarà quello che in base all’immagine rallentata, perché il VAR ormai rallenta tutto, ti dirà che sì l’entrata è un po' scomposta, tocca l’avversario, però non è rigore. L’intervento del difensore è deciso a prendere il pallone, poi l’immagine rallentata lascia qualche dubbio o perplessità. Ho letto che qualcuno, anche qualche grande arbitro, ha detto che era rigore".