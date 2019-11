Colombo: "Di Pioli mi è rimasto il realismo. Non si possono regalare illusioni alla gente"

Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, ha parlato con Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube e ha parlato di Milan, dicendo: “Di Pioli mi è rimasto dentro il realismo. Ogni domanda che gli viene fatta sull’obiettivo Champions e quanto sia raggiungibile Pioli prende tempo e risponde di non pensare a questo, che si debba pensare al massimo alle prossime 4 e in questo momento se noi guardiamo la classifica non è realistico guardare così in là. Da un lato capisco che sia poco incoraggiante per i tifosi, però è anche vero che non si possano regalare illusioni alla gente.”