Colombo: "La sensazione è che l'Atalanta non si priverà sia di Gasperini che di D'Amico"

Il Milan, arrivato ormai a fine stagione, continua con la ricerca di un nuovo DS per la prossima stagione: le tempistiche per risolvere la situazione non sembrano comunque brevi. Ne parla Monica Colombo, firma de Il Corriere della Sera, in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Queste le sue dichiarazioni.

"Ci sarebbe il materiale per una serie su Netflix a proposito della ricerca del direttore sportivo del Milan. Mi sembra che ci sono state tante fughe in avanti, nel senso più candidati che in momenti diversi della primavera sono stati in pole e mi riferisco a Paratici, la cui trattativa e poi naufragata per i motivi che ben sappiamo, legati alla squalifica. Poi c’è stato Tare, che dopo essere stato il preferito di Cardinale e Ibrahimovic è stato incontrato da Furlani. Nel momento in cui sembrava che Furlani prendeva un treno per andare a Roma uno cosa pensa? Che quello è il prescelto. E invece no. Perché altrimenti essendo libero sarebbe già sotto contratto.

La sensazione è che considerando esitazioni, su Tare, e bocciature, su Paratici, e affari sfumati, Berta, il prescelto in questo momento, da parte dell’AD Furlani sia Tony D’Amico dell’Atalanta. Ma voi osserverete che questa settimana la famiglia Percassi ha sottolineato che D’Amico è incaricato di rendere competitiva l’Atalanta anche in futuro. Io credo che l’Atalanta da un lato voglia considerare anche il futuro Gasperini, la sensazione è che non si priverà sia dell’allenatore che del direttore sportivo. Quindi magari nel caso in cui Gasperini resti a Bergamo potrebbe crescere il partito di chi è incline a privarsi di Tony D’Amico. Altrimenti, considerando anche le esitazioni dei dirigenti, non possiamo ignorare le voci che circolano sul fatto che il management possa restare lo stesso qualora il Milan dovesse vincere la Coppa Italia. Non è un'opzione da ignorare, sebbene sia quella con meno possibilità".