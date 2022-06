Colombo, la Spal si candida per prolungare il prestito dell'attaccante del Milan

MilanNews.it

Come riporta oggi Tuttosport la stagione di Lorenzo Colmbo, attaccante di proprietà del Milan quest'anno in prestito alla Spal, si è divisa in due. Benissimo nella prima parte con addirittura 5 gol nelle prime 10 partite, in ombra nella seconda in cui ha giocato poco e segnato ancora meno. Il Milan deve decidere se mandare in prestito il classe 2002 ancora una volta in B o se subito fargli assaggiare la A da protagonista. Intanto il proprietario della Spa Tacopina ha dichiarato che ha parlato con Maldini e Massara e gli paicerebbe avere il ragazzo un altro anno a Ferrara.