Colpani alla Fiorentina: così si può sbloccare Maldini al Monza

vedi letture

La notizia del giorno per il calciomercato di Serie A è la definizione dell'accordo tra Monza e Fiorentina per il passaggio di Andrea Colpani in viola. Il classe 1999 ha stupito tutti nella prima parte della scorsa stagione e ora è pronto a riunirsi al tecnico Raffaele Palladino anche lui passato dalla Brianza al capoluogo toscano. La Fiorentina verserà 4 milioni di euro per il prestito oneroso e a fine stagione potrà esercitare il diritto di riscatto a 12 milioni di euro.

La trattativa di Colpani potrebbe interessare da vicino anche il Milan. Il Monza infatti, perso il suo trequartista di riferimento, può pensare di poter chiudere l'operazione per Daniel Maldini che ha già giocato con i brianzoli in prestito nell'ultima stagione. Al momento infatti la squadra allenata da Sandro Nesta potrebbe subito reinvestire le risorse in entrata per la cessione di Colpani per riportare il calciatore del Milan in biancorosso. Maldini, comunque, è partito alla volta degli Stati Uniti con il gruppo guidato da Fonseca.