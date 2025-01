COM-MIL (0-0): quarto giallo nel Milan, viene ammonito anche Jimenez

Aveva da poco avuto sui piedi un'occasione d'oro non sfruttata anche per la bravura del portiere del Como, poco dopo Jimenez viene ammonito da Manganiello per una strattonata a Da Cunha dopo l'ennesima ripartenza dei ragazzi di Fabregas. Dopo Morata, Bennacer e Thiaw anche Jimenez si iscrive alla lista degli ammoniti.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

- Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali della sfida:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernande; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao