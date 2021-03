Coma sarà gestita la sosta? Pioli: "A Milanello resteranno tre giocatori di movimento. Ecco il programma"

Come sarà gestita la sosta per le Nazionali? Ecco la risposta di Stefano Pioli in conferenza stampa: "In tre situazioni diverse. Chi è infortunato ha avuto 2 giorni liberi, chi va in nazionale a qualcuno farà bene giocare tutte le partite e altri meglio di non giocarle tutte. Rimangano solo 3 giocatori di movimento a Milanello, Castillejo, Theo e Tomori, avranno giorni liberi e poi torneranno ad allenarsi".