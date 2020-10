Come portare avanti la Serie A? Mazzola: "L'unica soluzione è restare tutti in ritiro"

Tutti in ritiro fino al termine della stagione. Sandro Mazzola, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano 'Il Mattino', indica la sua soluzione per portare avanti il campionato in questa situazione di emergenza sanitaria: "Un po' alla volta ai calciatori va detto ciò che non è più rinviabile e che è sotto gli occhi di tutti: per portare a termine il campionato serve restare tutti in ritiro, in bolla come dicono adesso. Non vedo altre soluzioni. Fossi io il presidente dell'AIA, prenderei l'iniziativa di chiamare i capitani delle squadre e cominciare a ragionare su quella che è la strada per uscire fuori da questa enorme confusione. E la via da seguire è quella di isolarsi almeno fino alla fine dell'anno. Solo così si potrebbe evitare il taglio degli stipendi e lo stop delle partite".