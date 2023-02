Come si ferma Kane? Zancan: "Non sono solo i gol ma anche quanto fa girare la squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Zancan, noto telecronista, ha parlato negli studi di Sky Sport 24 martedì pomeriggio e ha parlato di Harry Kane, fiore all'occhiello del Tottenham che giocherà contro il Milan la settimana prossima gli ottavi di Champions League. Questo il giudizio di Zancan su come provare a fermare il centravanti inglese: "Ha appena fatto registrare il record di gol nella storia del Tottenham ed è arrivato a 200 gol in Premier League: davanti a lui solo Shearer e Rooney. Per Kane il problema non è solo quanti gol fa ma anche quanto bene fa giocare la squadra, forse un aspetto ancora più difficile da arginare. Puoi provare a mettergli un uomo ma non è facile perché per i movimenti che fa c’è il rischio che lo porti a spasso per tutto il campo".