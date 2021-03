Come vincere e Verona? Pioli: “Ai miei giocatori in riunione dirò che vorrei avere 30 anni in meno e scendere in campo”

Domani la gara contro il Verona è davvero complicata. Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato dello spirito che vuole trasmettere alla squadra per l’impegno contro l’Hellas: "Ai miei giocatori in riunione dirò che vorrei avere 30 anni in meno e che vorrei scendere in campo con loro. Non so se sarebbero contenti, ma lo spirito deve essere questo. Il risultato finale passa anche da queste situazioni, superarle insieme ci darà ancora più soddisfazione".